Addio al conte Medolago Albani: «Una vita al servizio dei bisognosi»

«Tuitio fidei et obsequium pauperum». Vale a dire: «Difesa della fede e servizio ai poveri». La regola del Sovrano Ordine militare di Malta, del quale era referente per la Bergamasca, ha caratterizzato tutta la vita del conte Augusto Medolago Albani , scomparso martedì a 87 anni al policlinico San Marco di Zingonia, dov’era stato trasportato sabato a seguito di un infarto. Nobile discendente della casata Medolago Albani, fino all’ultimo ha operato per il bene del prossimo, in particolare i malati e i poveri . In primis quale cavaliere di onore e devozione in obbedienza dell’Ordine di Malta, del quale faceva parte dal 1994, ma anche nell’associazione dei malati d i sclerosi multipla , che tuttora accompagnava nelle visite guidandone il pulmino.

Il grande altruismo

Personaggio eclettico, ironico, instancabile, cristiano convinto, ha operato a lungo e con orgoglio nell’attività di aiuto ai poveri. Già presidente dell’Opera Pia «Maria Caleppio Ricotti», che assiste le famiglie dei carcerati, viveva in via Battisti a Bergamo, ma da qualche tempo aveva preso casa a Urgnano, dove si sarebbe trasferito a breve, anche per il suo legame con i padri Passionisti. «Per me è stato un caro amico – ricorda don Michele Carrara, cappellano dell’Ordine di Malta –: sempre disponibile, magari dal carattere un po’ burbero ma dal cuore molto grande, con i suoi valori, il suo stile e le sue idee di aiuto e altruismo che ha portato avanti per tutta la vita e fino all’ultimo, accanto ai malati». «Era volenteroso e attivo, un esempio per tutti noi», fa eco il cavaliere Giambattista Arrigoni. Valentina Tugnoli, volontaria dell’Ordine di Malta e fondatrice e vice capogruppo del Cisom, il corpo di soccorso dell’ordine, ricorda il conte quale «punto di riferimento da molti anni per i membri dell’Ordine giovannita nel territorio bergamasco. Siamo stati assieme in diversi pellegrinaggi, tra cui ricordo quelli a Lourdes e a Loreto».