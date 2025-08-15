Aggredito da un pitbull a Dalmine, uomo in ospedale. Ferito anche il suo cane

Violenta aggressione a Dalmine, giovedì sera 14 agosto intorno alle 21.30. Un uomo di 50 anni, Marco Pessina, stava portando a spasso sotto casa, come di consueto, il suo Jack Russell di nome Sushi, di 10 anni. Improvvisamente, nella zona di via Maestri del Lavoro, un molossoide al guinzaglio ma senza museruola, accompagnato da una giovane ragazza, ha strattonato la sua padrona con l’intenzione di raggiungere il cagnolino.

A terra cane e padrone

Sushi, il cane aggredito a Dalmine «La ragazza è caduta a terra e non è riuscita a tenere il suo cane - racconta Pessina -. Ho capito cosa stava succedendo e ho preso in braccio il mio cane. Mi sono voltato di spalle, per proteggere Sushi, ma il cane mi ha buttato a terra. Sono finito sull’asfalto di peso, e calcolate che sono un centinaio di chili».

Il 50enne in ospedale

Cosciente, Pessina ha continuato a fare da scudo al suo cagnolino che è stato comunque aggredito con ferite sulle cosce, le zampe, il ventre e la testa. «Anche io sono rimasto ferito, con escoriazioni sull gambe, le braccia, le spalle e sono caduto di faccia con contusioni e un taglio al sopracciglio» racconta l’uomo.

A terra la ragazza era sotto choc, in soccorso sono arrivati alcuni residenti richiamati dalle urla. «Il cane è stato fermato da alcuni residenti che hanno chiamato i soccorsi» continua Pessina che è stato trasferito al pronto soccorso di Zingonia dove è rimasto fino alle 2 di notte.

Ancora ricoverato il Jack Russell