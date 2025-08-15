Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura
Venerdì 15 Agosto 2025

Aggredito da un pitbull a Dalmine, uomo in ospedale. Ferito anche il suo cane

GIOVEDI’ SERA. Aggressione sotto casa, il molossoide ha colpito il padrone di un Jack Russell. A terra anche la ragazza che lo teneva al guinzaglio. In ospedale un 50enne, in clinica veterinaria anche il cagnolino.

Fabiana Tinaglia
Fabiana Tinaglia
Caposervizio

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

L’uomo è stato aggredito a Dalmine da un molossoide, la foto è di archivio
L’uomo è stato aggredito a Dalmine da un molossoide, la foto è di archivio

Dalmine

Violenta aggressione a Dalmine, giovedì sera 14 agosto intorno alle 21.30. Un uomo di 50 anni, Marco Pessina, stava portando a spasso sotto casa, come di consueto, il suo Jack Russell di nome Sushi, di 10 anni. Improvvisamente, nella zona di via Maestri del Lavoro, un molossoide al guinzaglio ma senza museruola, accompagnato da una giovane ragazza, ha strattonato la sua padrona con l’intenzione di raggiungere il cagnolino.

A terra cane e padrone

Sushi, il cane aggredito a Dalmine
Sushi, il cane aggredito a Dalmine

«La ragazza è caduta a terra e non è riuscita a tenere il suo cane - racconta Pessina -. Ho capito cosa stava succedendo e ho preso in braccio il mio cane. Mi sono voltato di spalle, per proteggere Sushi, ma il cane mi ha buttato a terra. Sono finito sull’asfalto di peso, e calcolate che sono un centinaio di chili».

Il 50enne in ospedale

Cosciente, Pessina ha continuato a fare da scudo al suo cagnolino che è stato comunque aggredito con ferite sulle cosce, le zampe, il ventre e la testa. «Anche io sono rimasto ferito, con escoriazioni sull gambe, le braccia, le spalle e sono caduto di faccia con contusioni e un taglio al sopracciglio» racconta l’uomo.

A terra la ragazza era sotto choc, in soccorso sono arrivati alcuni residenti richiamati dalle urla. «Il cane è stato fermato da alcuni residenti che hanno chiamato i soccorsi» continua Pessina che è stato trasferito al pronto soccorso di Zingonia dove è rimasto fino alle 2 di notte.

Ancora ricoverato il Jack Russell

Il Jack Russell si trova ancora ricoverato nella clinica veterinaria di via Baioni a Bergamo con diverse ferite. Lunedì mattina Pessina sporgerà denuncia alla Polizia locale di Dalmine, il molossoide è stato riportato a casa. Soccorsa anche la giovane padrona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dalmine
Storie, Curiosità
Animali
Salute
Ferite, Lesioni
Disastri, Incidenti
Fabiana Tinaglia