Aiuto per le famiglie in difficoltà, a Treviglio «zaino sospeso» con i Lions

Aiutare le famiglie in difficoltà garantendo ai loro figli un adeguato e completo corredo scolastico, assicurando così il diritto allo studio a bambini e ragazzi, permettendo di sostenerne il carico. È l’obiettivo del service multidistrettuale «Zaino sospeso», che il Lions Club Treviglio Fulchèria, sosterrà per l’anno sociale 2025-2026, e introduce per la prima volta.

Dal punto di vista operativo il Club ha posizionato in alcuni esercizi commerciali di Treviglio uno o più contenitori predisposti per la raccolta del materiale scolastico di qualsiasi genere, quali per esempio album da disegno, penne, matite, temperini, quaderni, pennarelli, pastelli colorati, astucci, gomme, zaini, diari, libri, dizionari e altro ancora, il tutto segnalato da locandine poste all’ingresso del punto vendita e sul contenitore stesso. «Chi entra nell’esercizio commerciale – spiega Gerarda Viscione, presidente del Lions Club Treviglio Fulchèria - può aderire all’iniziativa acquistando nello stesso punto vendita il materiale da donare poi alle famiglie bisognose».

Chi entra nell’esercizio commerciale – spiega Gerarda Viscione, presidente del Lions Club Treviglio Fulchèria - può aderire all’iniziativa acquistando nello stesso punto vendita il materiale da donare poi alle famiglie bisognose Per ora il service «Zaino sospeso» è proposto in tre attività commerciali di Treviglio: Cooperativa Famiglie Lavoratori di viale Piave 43; Centro Carta Ufficio in via Benedetto Croce 7/c-d; Eliotecnica di via Abate Crippa 9. La raccolta solidale nasce da una precisa esigenza, come spiega la presidente Viscione: «Quella di aiutare le famiglie bisognose del territorio ad affrontare, in un momento storico di grandi difficoltà economiche, le spese per acquistare il materiale scolastico. È un progetto che permette a queste famiglie di mandare a scuola i propri figli con un corredo scolastico consono. Il service è stato già realizzato dalla maggior parte dei Club italiani nel corso dello scorso anno sociale, con ottimi risultati».

La consegna tramite le parrocchie