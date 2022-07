«Alex, buono con tutti e dal cuore grande»

« Alex era un pezzo di pane, buono con tutti e dal cuore grande. In tanti lo hanno conosciuto così ». Poche parole quelle di Erika Albani per descrivere il fratello Alex, spirato lunedì sera poche ore dopo l’incidente stradale nel quale è rimasto coinvolto in auto a Palosco. Martedì a Calcinate nella casa della famiglia Albani, dove il 35enne Alex abitava fino a un anno fa prima di trasferirsi a Palosco, il via vai di amici e conoscenti è stato costante. Un passaggio commosso per portare parole di conforto ai genitori Roberto e Giuseppina e alla sorella Erika, nel loro composto dolore forti nell’accogliere tutti.