«Alla mia Debora importava della vita di tutti: ha dato la sua»

Da qui le parole del padre che, insieme agli altri familiari della donna, in primis la mamma Chiara e la sorella Elena, sono ancora in attesa di sapere quando potranno celebrare il funerale della loro cara. «Nemmeno noi ancora lo sappiamo» si limita a dire ancora il padre. Lunedì sarà il giorno dell’autopsia sulla salma della donna che, dopo l’incidente, è stata composta all’obitorio di Cremona. I risultati serviranno a fare maggiore chiarezza sulle cause dello schianto avvenuto sulla tangenziale di Soncino. La pioggia potrebbe essere stata una delle cause dell’incidente ma non sono esclusi anche un momento di distrazione o un malore. La famiglia della ventiseienne è molto conosciuta a Brignano: gestisce, infatti, l’azienda agricola Nisoli Emilio Matteo e Stefano in via Cologno. E in questi giorni sono tanti gli amici e i conoscenti che si stanno recando dai famigliari di Debora per cercare di portare loro un po’ di conforto.