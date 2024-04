Brignano piange Debora. «Valida e capace, amava il suo lavoro»

Debora Nisoli, 26 anni originaria di Brignano Gera d’Adda, è morta mercoledì 10 aprile in un grave incidente. Al momento del tragico schianto, avvenuto pochi minuti dopo le 8, la ventiseienne era appena uscita da casa: da tempo, infatti, aveva lasciato l’abitazione famigliare, l’azienda agricola Nisoli in via Cologno a Brignano, per trasferirsi in quella del compagno proprio a Soncino.

Lo schianto, per cause ancora da accertare da parte della polizia Stradale di Crema, è avvenuto sulla provinciale 235 che porta a Orzinuovi. Debora stava andando a lavorare come assistente sociale nel Bresciano, al Tribunale minorenni di Brescia, nell’Ufficio dei Servizi sociali minorili: di recente aveva vinto un concorso, dopo aver lavorato dal 2021 al 2022 al Comune di Antegnate e poi a Romano per l’azienda consortile Solidalia.