Alloggi, aule e centro sportivo: nell’ex Accademia lavori per 55 milioni in tre lotti

Seduta lampo del Cda di UniBg, nella giornata di lunedì, dedicata al complesso immobiliare dell’ex Accademia della Guardia di Finanza, in via Statuto. I consiglieri hanno approvato i documenti da sottoporre all’attenzione del Collegio dei revisori dei conti, passaggio obbligato in vista della partecipazione al bando del Mur sull’edilizia universitaria per il cofinanziamento dei lavori di riqualificazione del complesso immobiliare. Nei trentamila metri quadri di via Statuto 21 Unibg realizzerà il nuovo polo giuridico, residenze studentesche e il centro universitario sportivo inizialmente previsto alla Montelungo e tramontato causa revisione del progetto dopo la scoperta di reperti archeologici nel sottosuolo dell’ex caserma.