Antica osteria «Gerri» a Cortenuova, da quattro generazioni una guida solo al femminile

In un periodo in cui molte attività di ristorazione storiche, nella Bassa bergamasca e non solo, hanno deciso di abbassare le saracinesche, a Cortenuova grazie alla tenacia femminile, l’antica osteria della famiglia Gerri ha aperto una serie di sfide che guardano al futuro . Ma prima di raccontare l’attualità è necessario dare uno sguardo alle origini, per scoprire che il perno delle quattro generazioni che hanno portato a ciò che è oggi l’osteria, sono state le figure femminili.