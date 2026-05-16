Arcene, scontro tra auto e moto all’incrocio: grave un 23enne
LO SCHIANTO. L’incidente intorno alle 14.30 di sabato 16 maggio tra via Achille Grandi e via del Gaggiolo. Il motociclista è stato trasportato in codice rosso al Papa Giovanni di Bergamo.Lettura meno di un minuto.
Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, sabato 16 maggio, intorno alle 14.30, ad Arcene, all’incrocio tra via Achille Grandi e via del Gaggiolo. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio dei carabinieri del Radiomobile di Treviglio, una Hyundai Tucson sarebbe uscita dallo stop di via del Gaggiolo per immettersi in via Achille Grandi, entrando in collisione con una moto Triumph che stava percorrendo la strada.
L’impatto è stato molto violento: la moto è finita sull’aiuola spartitraffico ed è rimasta gravemente danneggiata. Ad avere la peggio è stato il motociclista, un ragazzo di 23 anni, soccorso in gravi condizioni. Sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’auto medica. Il giovane è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Illeso il conducente dell’auto. I rilievi sono affidati ai carabinieri.
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