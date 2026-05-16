Arcene, scontro tra auto e moto all’incrocio: grave un 23enne

Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, sabato 16 maggio, intorno alle 14.30, ad Arcene, all’incrocio tra via Achille Grandi e via del Gaggiolo . Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio dei carabinieri del Radiomobile di Treviglio , una Hyundai Tucson sarebbe uscita dallo stop di via del Gaggiolo per immettersi in via Achille Grandi, entrando in collisione con una moto Triumph che stava percorrendo la strada.

L’impatto è stato molto violento: la moto è finita sull’aiuola spartitraffico ed è rimasta gravemente danneggiata. Ad avere la peggio è stato il motociclista, un ragazzo di 23 anni, soccorso in gravi condizioni. Sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’auto medica. Il giovane è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Illeso il conducente dell’auto. I rilievi sono affidati ai carabinieri.