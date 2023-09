Auser, rubata l’auto: il presidente mette a disposizione la sua

Furto a Brignano ai danni dell’Auser che si trova nel cortile di palazzo Visconti, sede del municipio: un ladro si è impossessato dell’incasso del bar e pure di un mezzo, una Fiat Qubo, che i volontari dell’associazione usavano per i trasporti sociali protetti . «E questo fatto – afferma il segretario Marino Facchetti – ci ha già messo in grande difficoltà. È vero, abbiamo altri tre mezzi, ma le richieste di trasporto sono tante». Il furto risale alla notte fra domenica e lunedì.

La sede dell’Auser è stata chiusa la sera prima intorno alle 21,30. Il ladro non ha fatto grande fatica a introdursi nel cortile di palazzo Visconti: uno dei cancelli, infatti, era rimasto aperto. A questo punto ha forzato, senza romperla, una finestra. Dopodiché ha raggiunto il bancone del bar e ha svuotato il cassetto con circa 150 euro e anche le carte di credito e i bancomat intestate all’Auser. A questo punto, però, il malvivente non si è accontentato. Frugando in un cassetto ha trovato le chiavi dei mezzi dell’associazione parcheggiate all’esterno e ha scelto di rubare il Qubo, mezzo di appena tre anni costato circa 12mila euro.