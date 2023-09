Auto esce di strada e si ribalta: 52enne ferito a Caravaggio, soccorso in elicottero

Incidente stradale lunedì 4 settembre poco prima di mezzogiorno a Caravaggio sulla provinciale 132, la tangenziale Ovest. Secondo le prime informazioni raccolte, una Fiat 600 condotta da un 52enne di Calvenzano per cause da accertare è uscita di strada mentre percorreva un tratto curvilineo ed è finita in un campo a lato della strada, ribaltandosi più volte.