Cronaca / Pianura Martedì 10 Marzo 2026

Auto in fiamme in autostrada, code in direzione di Milano

IL ROGO. Una vettura ha preso fuoco in A4, all’altezza dell’uscita di Dalmine in direzione di Milano. Si segnalano code.

Redazione Web
Redazione Web
L’auto incendiata
L’auto incendiata

Dalmine

Sul posto i vigili del fuoco che hanno ricevuto la segnalazione. Un’auto ha preso improvvisamene fuoco mentre era in transito in autostrada, all’altezza dell’uscita di Dalmine in direzione di Milano. È successo intorno alle 14.50 di martedì 10 marzo.

Sul posto la Stradale di Seriate con i mezzi dei vigili del fuoco, da Bergamo e Dalmine. Si segnalano code verso Milano.

Dalmine
Bergamo
Milano
Seriate
Disastri, Incidenti
Incendio
Incidenti nei trasporti
Economia, affari e finanza
Trasporti
