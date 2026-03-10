Auto in fiamme in autostrada, code in direzione di Milano
IL ROGO. Una vettura ha preso fuoco in A4, all’altezza dell’uscita di Dalmine in direzione di Milano. Si segnalano code.
Dalmine
Sul posto i vigili del fuoco che hanno ricevuto la segnalazione. Un’auto ha preso improvvisamene fuoco mentre era in transito in autostrada, all’altezza dell’uscita di Dalmine in direzione di Milano. È successo intorno alle 14.50 di martedì 10 marzo.
Sul posto la Stradale di Seriate con i mezzi dei vigili del fuoco, da Bergamo e Dalmine. Si segnalano code verso Milano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA