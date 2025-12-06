Aveva ceduto 11 kg di hashish, 47enne condannato a 3 anni di reclusione

Nel tardo pomeriggio del 25 novembre, i carabinieri della Tenenza di Zingonia hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un cittadino marocchino di 47 anni, residente a Verdellino. L’uomo, già sottoposto ad affidamento in prova per precedenti condanne relative alla normativa sull’immigrazione e allo spaccio di stupefacenti, è stato arrestato dopo che l’Autorità Giudiziaria ha revocato la misura alternativa e disposto il suo trasferimento in carcere.

Arresto per traffico di droga

Il 47enne era stato ritenuto colpevole di detenzione e traffico internazionale di sostanze stupefacenti, reati commessi tra il 2022 e il 2023, in concorso con altri soggetti. Le indagini hanno documentato significativi episodi di cessione di hashish, tra cui uno avvenuto nel gennaio 2023, quando l’uomo aveva ceduto quasi 11 kg di droga a un altro straniero residente in provincia di Bergamo, incassando circa 15.000 euro.

Gli altri episodi contenstati