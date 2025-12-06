Aveva ceduto 11 kg di hashish, 47enne condannato a 3 anni di reclusione
L’ARRESTO. A Vedrdellino, i carabinieri di Zingonia hanno arrestato l’uomo accusato di detenzione e spaccio di droga.
Verdellino
Nel tardo pomeriggio del 25 novembre, i carabinieri della Tenenza di Zingonia hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un cittadino marocchino di 47 anni, residente a Verdellino. L’uomo, già sottoposto ad affidamento in prova per precedenti condanne relative alla normativa sull’immigrazione e allo spaccio di stupefacenti, è stato arrestato dopo che l’Autorità Giudiziaria ha revocato la misura alternativa e disposto il suo trasferimento in carcere.
Arresto per traffico di droga
Il 47enne era stato ritenuto colpevole di detenzione e traffico internazionale di sostanze stupefacenti, reati commessi tra il 2022 e il 2023, in concorso con altri soggetti. Le indagini hanno documentato significativi episodi di cessione di hashish, tra cui uno avvenuto nel gennaio 2023, quando l’uomo aveva ceduto quasi 11 kg di droga a un altro straniero residente in provincia di Bergamo, incassando circa 15.000 euro.
Gli altri episodi contenstati
Un altro episodio risale a febbraio 2023, quando aveva venduto circa 8 kg di hashish a un altro acquirente. I carabinieri, dopo aver notificato il provvedimento, hanno trasferito l’arrestato presso la casa circondariale di Bergamo, dove dovrà scontare una pena definitiva di 3 anni, 4 mesi e 26 giorni di reclusione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA