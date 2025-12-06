Burger button
Cronaca / Pianura
Sabato 06 Dicembre 2025

Aveva ceduto 11 kg di hashish, 47enne condannato a 3 anni di reclusione

L’ARRESTO. A Vedrdellino, i carabinieri di Zingonia hanno arrestato l’uomo accusato di detenzione e spaccio di droga.

Panetti di hashish. Un 47enne marocchino di Verdellino è stato condannato a 3 anni di reclusione con l’accusa di detenzione e spaccio di droga
Panetti di hashish. Un 47enne marocchino di Verdellino è stato condannato a 3 anni di reclusione con l’accusa di detenzione e spaccio di droga

Verdellino

Nel tardo pomeriggio del 25 novembre, i carabinieri della Tenenza di Zingonia hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un cittadino marocchino di 47 anni, residente a Verdellino. L’uomo, già sottoposto ad affidamento in prova per precedenti condanne relative alla normativa sull’immigrazione e allo spaccio di stupefacenti, è stato arrestato dopo che l’Autorità Giudiziaria ha revocato la misura alternativa e disposto il suo trasferimento in carcere.

Arresto per traffico di droga

Il 47enne era stato ritenuto colpevole di detenzione e traffico internazionale di sostanze stupefacenti, reati commessi tra il 2022 e il 2023, in concorso con altri soggetti. Le indagini hanno documentato significativi episodi di cessione di hashish, tra cui uno avvenuto nel gennaio 2023, quando l’uomo aveva ceduto quasi 11 kg di droga a un altro straniero residente in provincia di Bergamo, incassando circa 15.000 euro.

Gli altri episodi contenstati

Un altro episodio risale a febbraio 2023, quando aveva venduto circa 8 kg di hashish a un altro acquirente. I carabinieri, dopo aver notificato il provvedimento, hanno trasferito l’arrestato presso la casa circondariale di Bergamo, dove dovrà scontare una pena definitiva di 3 anni, 4 mesi e 26 giorni di reclusione.

Verdellino
Bergamo
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Diritto Internazionale
Economia, affari e finanza
Finanza (generico)
Sociale
Povertà
cittadino marocchino
Carabinieri