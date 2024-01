Bariano, carabinieri intervengono per un incendio ma trovano 152 piantine di marijuana - Video

Sono intervenuti per sedare un principio d’incendio e hanno scoperto una piantagione di marijuana in un capannone a Bariano. I Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Treviglio, sono intervenuti il 23 gennaio scorso, nella zona industriale del paese della Bassa per un incendio ai contatori elettrici. Grazie alle verifiche dei tecnici della società elettrica competente è stato scoperto un allaccio abusivo della corrente elettrica che alimentava quel capannone e, all’interno dello stesso, è stata scoperta una piantagione di marijuana composta da 152 piante e 128 germogli, contenuti in appositi vasi con terriccio.