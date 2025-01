Bici e monopattini, la polizia locale educa i giovani a Romano - le regole da sapere

Senza casco con il monopattino

La pettorina rifrangente è obbligatoria se si circola in monopattino la sera e di notte

I soggetti maggiormente sanzionati sono ragazzi fra i 20 e i 25 anni, soprattutto residenti in città; non mancano comunque minorenni.Sul piano sanzionatorio, nel corso dell’ultima settimana, sono già state verbalizzate 10 violazioni alle norme del nuovo Codice della Strada: «Si tratta di un’attività quella della nostra polizia locale finalizzata al rispetto del Codice della Strada e a garantire la sicurezza – spiega il sindaco di Romano Gianfranco Gafforelli -. Questi veicoli molto spesso vengo condotti inadeguatamente creando pericolo sia per chi li conduce sia per chi può trovarseli di fronte all’improvviso». In particolare il focus sono i giovani che sono i principali fruitori del monopattino, ma sono poco consapevoli dei rischi per la circolazione.