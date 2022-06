Bimbi ustionati, c’è un indagato: è il padre che ha versato il bioetanolo sul braciere

C’è un indagato per la vicenda degli otto ustionati alla scuola d’infanzia San Zeno di Osio Sopra. È il genitore che ha materialmente versato il bioetanolo sul braciere dove stavano cuocendo dei marshmallow durante l’attività di «orienteering»: il ritorno di fiamma ha investito tre genitori e 5 alunni, due dei quali sono ancora ricoverati in gravi condizioni. Il reato contestato è lesioni colpose gravissime, procedibile per querela. Querele al momento non risultano depositate; le parti offese hanno comunque a disposizione 90 giorni per poterlo fare.