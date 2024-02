Bloccata in Kenya per il morso di un cane, dopo 50 giorni Rita Duzioni è rientrata in Italia

È atterrata a Malpensa alle 19 di oggi, 7 febbraio, Rita Duzioni, la legale di Verdello che da 50 giorni era bloccata in Kenya, dopo che il suo cane aveva morso la manager del resort di Flavio Briatore. «Non mi vengono parole belle in questo momento – dice al nostro giornale -. A freddo farò una riflessione. In Kenya dovrò tornare. Lo farò per lavoro, ma per le vacanze sceglierò un’altra meta. Ora mi impegnerò perché queste cose non succedano più. Gli italiani sono presi di mira, indotti a pagare perché gli venga restituito il passaporto».