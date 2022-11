Boato, fatto saltare il bancomat: bottino di oltre 50mila euro

Un boato nel cuore della notte ha scosso la tranquillità del cuore di Verdellino. Erano da poco passate le 3,30 della notte tra lunedì e martedì 22 novembre quando due o tre malviventi, con il volto travisato e arrivati in centro paese con due autovetture, hanno fatto saltare in aria lo sportello bancomat della filiale del Banco Bpm, l’ex Credito bergamasco , che si trova in via Principe Amedeo, a un centinaio di metri dalla centralissima piazza don Martinelli sulla quale si affacciano la chiesa parrocchiale e il municipio.