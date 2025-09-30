Burger button
Cronaca / Pianura
Martedì 30 Settembre 2025
in aggiornamento

Boltiere, trovato cadavere nel baule di un’auto in sosta: da chiarire le cause del decesso

LA SCOPERTA. Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato attorno alle 12 di questa mattina - 30 settembre - all’interno del baule di un’auto parcheggiata e chiusa a Boltiere.

Fabio Conti
Fabio Conti
Redattore
Le Forze dell’ordine in via don Carminati a Boltiere dove è stato trovato un uomo morto in un’auto in sosta
Le Forze dell’ordine in via don Carminati a Boltiere dove è stato trovato un uomo morto in un’auto in sosta

Drammatica scoperta questa mattina - 30 settembre - intorno alle 12 a Boltiere, in via don Giuseppe Carminati. Un uomo è stato trovato senza vita all’interno di un’auto in sosta, una Bmw berlina. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con diversi mezzi di soccorso oltre ai Vigili del fuoco che hanno dovuto aprire il baule con delle cesoie.

Allertati anche i carabinieri della compagnia di Treviglio. L’area è stata transennata per consentire i rilievi e chiarire le circostanze del decesso anche se non parrebbe un delitto. L’auto era infatti chiusa dall’interno e gli inquirenti propendono per un malore o un gesto volontario. Non è ancora noto quando è avvenuto il decesso e l’identità dell’uomo anche se gli inquirenti stanno incrociando i dati con una denuncia di scomparsa di persona presentata alla stazione di Almenno una decina di giorni fa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Boltiere
Giustizia, Criminalità
Inchiesta, Autopsia
Disastri, Incidenti
Incidente (generico)
Salute
Malattia
Sociale
Morte
vigili del fuoco
Carabinieri