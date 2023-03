Cade dal balcone al secondo piano, ferita bimba di 3 anni

Paura nel pomeriggio di mercoledì 22 marzo, a Verdellino, per una bambina pakistana di 3 anni e 5 mesi precipitata dal balcone della sua abitazione al secondo piano, a sei metri d’altezza . La piccola è caduta sulla superficie del cortile sottostante in parte in erba e in parte in asfalto, procurandosi fratture e traumi. Al momento si trova ricoverata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. I medici sono ottimisti sulle sue condizioni.