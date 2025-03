Cadono pannelli di legno, feriti due operai a Romano - Foto

L’incidente alle 8.30 di martedì 11 marzo nella piazza della stazione ferroviaria di Romano. Qui è attivo un cantiere, per la ristrutturazione dell’edificio: dalle prime informazioni pare che due operai siano stati colpiti da delle assi di compensato che, mentre venivano scaricate con una gru da un camion , sono cadute da un’altezza di circa due metri. I pannelli in legno hanno colpito al petto due operai che sono caduti a terra.

I pannelli caduti

I due uomini, di 46 e 47 anni impiegati per un’azienda di Monza che sta effettuando dei lavori nell’edificio, sono stati subito soccorsi. Sul posto due ambulanze, un’auto medica e anche l’elicottero decollato da Bergamo. I due operai non sono fortunatamente in gravi condizioni, sono stati trasferiti all’ospedale di Bergamo e Brescia, uno in ambulanza e uno i elisoccorso. Sul posto anche la polizia locale di Romano, i vigili del fuoco e i tecnici dell’Ats.