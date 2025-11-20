Calcinate, auto contro moto sulla provinciale: ferito un 22enne

Un incidente si è verificato poco dopo le 12 di giovedì 20 novembre a Calcinate, lungo la provinciale 573. Secondo le prime informazioni disponibili, si tratta di uno scontro tra un’auto e una moto, in prossimità dell’incrocio con via Larga e via Caravaggio. Ferito un giovane di 22 anni che viaggiava in moto: le sue condizioni paiono critiche: è stato trasferito al’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.