Calcinate, auto contro moto sulla provinciale: ferito un 22enne
L’INCIDENTE. L’impatto poco dopo le 12 di giovedì 20 novembre, lungo la provinciale 573 a Calcinate, in prossimità dell’incrocio con via Larga e via Caravaggio.
Un incidente si è verificato poco dopo le 12 di giovedì 20 novembre a Calcinate, lungo la provinciale 573. Secondo le prime informazioni disponibili, si tratta di uno scontro tra un’auto e una moto, in prossimità dell’incrocio con via Larga e via Caravaggio. Ferito un giovane di 22 anni che viaggiava in moto: le sue condizioni paiono critiche: è stato trasferito al’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.
Per prestare soccorso sono arrivate in codice rosso - segnale di gravità - un’ambulanza della Croce Rossa di Martinengo e un’automedica. Per i rilievi del caso sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Bergamo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA