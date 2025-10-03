Burger button
Cronaca / Pianura
Venerdì 03 Ottobre 2025

Calcinate, droga e violazioni della misura alternativa: 34enne finisce di nuovo in carcere

L’ARRESTO. Il Tribunale di Sorveglianza di Brescia ha revocato l’affidamento in prova ai servizi sociali a un 34enne rumeno residente a Montello, già condannato per reati di droga e contro il patrimonio.

Nel pomeriggio di mercoledì 1 ottobre i Carabinieri di Calcinate hanno arrestato un 34enne di nazionalità rumena, residente a Montello e già noto alle Forze dell’Ordine. L’uomo stava scontando condanne con la misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, concessa dopo sentenze legate a stupefacenti e reati contro il patrimonio. Nonostante il beneficio, era stato fermato alla guida con hashish e successivamente deferito alla Procura di Bergamo per la detenzione di 3 grammi di marijuana e 42 grammi di hashish trovati in casa. Le violazioni, accertate dai Carabinieri lo scorso settembre, hanno portato il Tribunale di Sorveglianza di Brescia a sospendere l’affidamento e ordinare il ritorno in carcere. Il 34enne è stato quindi associato alla Casa Circondariale di Bergamo.

