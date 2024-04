Calcinate, tragico schianto in moto: muore un uomo di 48 anni

Un motociclista ha perso la vita in un incidente avvenuto intorno alle 7 in via Larga a Calcinate: fatale l’impatto con un’auto per un uomo di 48 anni che percorreva la provinciale che dal paese della Bassa collega a Cavernago. Ancora da chiarire la dinamica dello schianto: sul posto sono arrivati l’Elisoccorso, un’ambulanza e l’auto medica ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. In azione anche la Polizia per chiarire la dinamica e i Vigili del fuoco. Seguono aggiornamenti.