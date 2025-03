Caldaia guasta, ma i tecnici sono dei truffatori: scoperti e denunciati a Romano

La caldaia di casa va in blocco e il cittadino fa quello che avremmo fatto tutti: si mette a cercare qualcuno che possa intervenire tempestivamente, digita su internet «Assistenza caldaie» e approda un sito dove viene reclamizzato un numero di pronto intervento. Chiamato il numero, un cittadino di Romano ha contattato un centralino al quale ha risposto un uomo con accento straniero che ha dato informazioni tempeestive: di lì a poco avrebbe mandato del personale specializzato per la riparazione.

I finti tecnici a Romano

I sospetti e la chiamata alla polizia locale

Il cittadino, insospettitosi per l’insolito veicolo utilizzato e per la mancanza delle attrezzature specializzate che solitamente usano i tecnici, ha chiesto l’intervento della polizia locale. Gli agenti hanno chiesto ai due tecnici di mostrare i pezzi sostituiti. I due uomini si sono giustificati dicendo di non aver più a disposizione i pezzi di ricambio. A controllo effettuato, la caldaia risultava ancora non funzionante.