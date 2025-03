Calusco, l’«abbraccio» della squadra al compagno ferito nel frontale a Cavernago

L’incidente all’alba di sabato

«La squadra è scesa in campo per lui»

«Ora fortunatamente il 19enne sta meglio, nonostante i traumi agli arti inferiori – riferisce il direttore sportivo del Calusco Calcio, Daniele Colombo –. Domenica il padre mi ha comunicato che il ragazzo non era più in pericolo di vita. Scossi per l’accaduto, fino all’ultimo eravamo indecisi se giocare o meno. Come società avremmo accettato la sconfitta a tavolino, il calcio in questi casi passa davvero in secondo piano. Abbiamo fatto scegliere alla squadra: sapendo che il loro amico non era più in pericolo di vita, hanno scelto di giocare, scendendo in campo anche per lui. Una grande prestazione dedicata al nostro calciatore ferito. Al termine della partita il 19enne ci ha mandato un messaggio vocale, contento di aver sentito l’abbraccio e la vicinanza della squadra. È davvero un bravissimo ragazzo e calciatore, benvoluto da tutto lo spogliatoio. Venerdì era presente all’allenamento, poi era uscito con i suoi amici a ballare. Nei prossimi giorni lo andremo a trovare».