Folla e commozione: Cavernago si ferma per Nora e Riccardo. I palloncini e lo striscione: «Sempre con noi» - Foto

Tantissime le persone ai funerali del giovane Roberto Gualandris, nella chiesa parrocchiale di Cavernago. Amici, parenti e conoscenti. «Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dove erano, ma sono ovunque noi siamo. Per sempre con noi». Questo striscione, fuori dalla Parrocchia di Cavernago, ha accolto Riccardo Gualandris, il diciannovenne morto in un tragico incidente stradale insieme all’amica Nora Jawad, sabato scorso. Tantissime le persone arrivate per i funerali del giovane, residente in paese come l’amica.