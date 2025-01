Camion esce di strada e perde il carico a Treviglio: ferito il conducente

Ha perso il controllo del camion che è uscito di strada e ribaltandosi ha perso parte del carico nel prato. L’incidente è avvenuto mercoledì 29 gennaio poco dopo le 14 in via Bergamo a Treviglio .

L’uomo al volante del mezzo pesante, un 66enne che lavora per una ditta di Rivolta d’Adda, si è ferito ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Treviglio. Le sue condizioni non destano preoccupazione.