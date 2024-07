Camion prende fuoco dopo l’impatto con una moto: grave un 40enne - Foto

Un uomo di 40 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente in moto avvenuto intorno alle 13.30 di giovedì 25 luglio a Mornico al Serio. Il motociclista si è scontrato con un mezzo pesante lungo la ex statale 573. Sul posto sono accorse ambulanze e automedica per prestare le prime cure al 40enne le cui condizioni sembrerebbero molto gravi. L’uomo è stato trasportato in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia.