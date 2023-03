Camion si ribalta, soccorsi in A4: l’autista estratto dai vigili del fuoco

Un camion si è ribaltato nella tarda serata i lunedì 13 marzo sull’autostrada A4, nella zona fra Capriate e Dalmine, in direzione Venezia. L’allarme è scattato pochi minuti prima delle 23: il mezzo, condotto da un uomo di 56 anni, per cause in corso d’accertamento si è ribaltato su un fianco. Appena è stato dato l’allarme al 112 sono intervenute due ambulanze, le squadre dei vigili del fuoco di Bergamo e di Dalmine e la polizia stradale. I vigili del fuoco hanno estratto l’uomo dopo avere tagliato il tetto della cabina e lo hanno affidato alle cure mediche . Le condizioni del ferito, che è stato portato all’ospedale Papa Giovanni, non sono apparse preoccupanti.