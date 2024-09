Canonica, l’addio a Simone: «Sensibile e buono, avevi un sorriso per tutti»

La chiesa parrocchiale di Canonica d’Adda non è riuscita a contenere tutte le persone riunitesi lunedì pomeriggio, 9 settembre, per dare l’estremo saluto a Simone Monzio Compagnoni, il 33enne del paese che venerdì sera è morto a Bergamo dopo essere rimasto coinvolto in un incidente mentre viaggiava in sella al suo scooterone Honda Foresight.

Alcuni suo amici hanno voluto raggiungere la parrocchiale in Vespa in ricordo della passione che il trentatreenne, che lavorava come autoriparatore a Brembate, aveva proprio per questo tipo di motociclo.

Simone Monzio Compagnoni Il funerale è stato celebrato dal parroco don Andrea Bellò che per tutta la cerimonia ha rivolto parole di sostegno e conforto ai famigliari del giovane, papà Ferruccio, mamma Nicoletta e le sorelle Marina e Lucia. Dopo la lettura del Vangelo e prima dell’omelia del parroco, è intervenuto uno zio del trentatreenne, Roberto Ati: «In questo modo moderno di vivere che predilige l’immediato, il veloce, l’immagine, il superfluo senza dare conto ai valori veri, hai sempre studiato e ti sei sempre applicato con precisione, competenza e pazienza per cercare soluzioni ai problemi che nel mondo della meccanica ti si sono posti davanti. E nel fare ciò ti ha aiutato la tua passione per le auto, le motociclette e in particolare per la Vespa: sei stato in grado di creare dei capolavori. La tua bontà d’animo è stata accompagnata dalla tua profonda sensibilità nelle relazioni con le persone».

«Ti vediamo con il sorriso che non mancava mai – ha concluso – sulle tue labbra e siamo certi che ci guarderai proteggendoci e pregando per noi da lassù». Il parroco rivolgendosi ai famigliari di Simone li ha rassicurati: «Tutto il paese vi è vicino. Tutti sentiamo di aver perso un figlio. Sentite la presenza di così tante persone qua oggi come un abbraccio». Al termine del funerale il feretro di Simone Monzio Compagnoni è stato trasportato al cimitero locale dove è stato tumulato.