Cantieri e-Brt, disagi contenuti a Dalmine: «Ma pronti con i limiti in via Baschenis»

Servirà ancora del tempo per avere dati precisi su quanto le modifiche alla viabilità introdotte sull’ex 525 (via Provinciale) a Dalmine per il cantiere e-Brt influiranno effettivamente sui tempi di percorrenza di uno dei nodi cruciali della provincia. Il quadro che emerge dai primi quattro giorni – da venerdì 7 a lunedì 10 marzo – sembra però lasciare spazio a un cauto ottimismo. La preoccupazione più evidente riguardava il senso unico su via Provinciale, che per tre mesi, nei circa 600 metri di strada compresi tra la rotonda all’incrocio con viale Locatelli (nei pressi delle piscine) e quella di fronte all’hotel «Daina», sarà percorribile solo in direzione Bergamo.

Qui la situazione appare pressoché immutata: non si sta verificando l’effetto «tappo» che si paventava e la circolazione - pur con il consueto numero di mezzi che attraversano l’ex statale - procede in modo abbastanza fluido. Certo, negli orari di punta il traffico aumenta, ma la situazione appare tutto sommato gestibile. Alcune criticità riguardano la parte più a nord del cantiere, in corrispondenza della rotatoria del «Daina», dove i veicoli che provengono da Bergamo vengono deviati verso la viabilità interna. Appena usciti dalla rotonda, in via Guzzanica, all’incrocio con via Baschenis, a gestire i flussi c’è un incrocio semaforico: quando scatta il rosso, si forma inevitabilmente un ingorgo di auto e mezzi pesanti, che devono passare da qui per ricongiungersi all’ex statale.

La vicesindaca: «Situazione sotto controllo e traffico scorrevole»

È comunque un bilancio positivo quello che traccia la vicesindaca e assessore alla Viabilità, Sara Simoncelli: «Nonostante il carico di traffico che caratterizza quotidianamente l’ex 525, la situazione dopo le modifiche della viabilità è sotto controllo e il traffico è scorrevole. Da parte nostra c’è stata la massima disponibilità a supporto dei commercianti e della Polizia locale, costantemente presente con l’ausilio del personale operativo del Comune». Via Baschenis, la parallela a via Provinciale che fino a giugno sarà a senso unico in direzione Treviglio, è il punto che sta facendo registrare le maggiori criticità.

Soprattutto tra venerdì e sabato, quando diverse vetture e camion circolavano in contromano, entrando in via Baschenis dagli accessi degli esercizi commerciali che operano sull’ex 525. Rispetto alla normale situazione, il traffico nella via è aumentato e un problema riscontrato è la velocità elevata. A tal proposito, dice Simoncelli, «stiamo valutando di mettere un limite di velocità su via Baschenis». Tra le vie che risentono delle modifiche c’è anche viale Locatelli, da dove i veicoli passano per ricongiungersi all’ex 525 tramite la rotonda delle piscine. «Al di là del primo giorno – commenta il sindaco Francesco Bramani – quando la gente era un po’ disorientata, adesso anche negli orari di punta il traffico scorre».

