Caravaggio, cade in monopattino: il primo a soccorrerla il sindaco Bolandrini

È rimasta ferita gravemente, anche se per fortuna non sarebbe in pericolo di vita, la donna di 39 anni che giovedì pomeriggio, a Caravaggio, mentre viaggiava sul suo monopattino elettrico è caduta sul fondo in cemento della ciclopedonale che costeggia viale Europa Unita (la statale 11). Il primo a soccorrerla è stato il sindaco Claudio Bolandrini, insieme a un altro cittadino, che hanno chiamato il 112.

I soccorsi in azione a Caravaggio: ferita gravemente una donna di 39 anni È accaduto intorno alle 13 quando la donna, residente a Treviglio, era sul suo monopattino, senza il casco. Forse per il cemento scivoloso della pista ciclopedonale o per alcune sconnessioni del fondo, ha perso il controllo del velocipede cadendo a terra di testa all’altezza del gommista Minoia Gomme. Il monopattino ha invece arrestato la sua corsa fra la stessa pista e la carreggiata di viale Europa Unita. «Quanto l’ho vista riversa a terra – racconta il primo cittadino – sono subito corso da lei. Insieme a me è accorso un altro cittadino che si è subito premurato di chiamare il 112. Io allora ho iniziato a parlare con la donna. A un certo punto sembrava assopirsi, così ho cercato in tutti i modi di mantenerla vigile». Poco dopo sul posto, sono intervenuti i vigili del fuoco di Treviglio (che stavano effettuando sul territorio anche un altro servizio), la polizia locale e i mezzi di soccorso il cui personale ha prima stabilizzato la trentanovenne, per poi trasportarla in codice rosso all’ospedale «Papa Giovanni» di Bergamo.