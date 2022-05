Casirate, muore anziana urtata da un’auto: disposta l’autopsia

Stava attraversando la strada trasportando a mano la sua bicicletta quando è stata travolta da un’auto: in seguito alla caduta un’anziana di 81 anni è morta in ospedale per le conseguenze dell’incidente avvenuto vicino a casa . È morta nella serata di ieri, martedì 17 maggio, Elide Merisi, che viveva in via Leopardi a Casirate d’Adda: in mattinata la donna stava camminando in via Marconi tenendo al suo fianco la due ruote.