Cronaca / Pianura
Venerdì 12 Dicembre 2025

Cavernago, il regalo degli Alpini alla comunità: sistemati i danni al cimitero

SOLIDARIETÀ. Dopo il furto della notte tra il 6 e il 7 dicembre: «Non potevamo chiudere gli occhi di fronte a una cosa del genere».

Diego Defendini
Diego Defendini
Collaboratore
I lavori di sistemazione eseguiti dagli Alpini
I lavori di sistemazione eseguiti dagli Alpini

I ladri rubano i canali di scolo del cimitero e gli Alpini intervengono subito per ripristinare l’area. Da Cavernago arriva una bella storia di solidarietà a amore verso la propria comunità.

L’intervento degli Alpini

Protagonisti gli Alpini della locale sezione, che hanno deciso di intervenire in questi giorni andando a ripristinare i danni compiuti da ignoti. Il tutto nasce da un furto che è stato messo a segno da una banda che nella notte tra sabato 6 e domenica 7 dicembre si è introdotta all’interno del camposanto di via Ungaretti, dove sono stati asportati alcuni canali di scolo in rame presenti sulla struttura dei loculi del cimitero.

«È lo spirito alpino»

«Uno dei nostri motti è “Aiutiamo i vivi ricordando i morti” – rivela Giancarlo Togni, capogruppo degli Alpini di Cavernago –, non potevamo chiudere gli occhi di fronte a una cosa del genere: un furto in un luogo sacro come un cimitero. Per questo abbiamo deciso di intervenire; questo è lo spirito alpino: dedicarsi alla comunità e rendersi utili nel momento del bisogno». Estrema soddisfazione anche da parte del primo cittadino Giuseppe Togni, che spiega: «Ci hanno davvero fatto un bel regalo di Natale. Dopo le notizie brutte, quelle del furto, ora quelle belle: ancora una volta agli Alpini va il ringraziamento di tutta la comunità, siamo veramente orgogliosi di loro e delle nostre associazioni che si spendono sempre per il territorio».

Giancarlo Togni
Giuseppe Togni
