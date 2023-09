Ciclovia della Cultura, consegnati i cantieri: apre entro dicembre

Il taglio del nastro si farà sul filo di lana e in una stagione non proprio ideale per le scampagnate in bicicletta, ma se tutto andrà come da programma la ciclovia che celebra l’anno della Capitale della Cultura, con un lascito quanto mai concreto, sarà pronta per dicembre. Dopo mesi di attesa i lavori sono stati appaltati e i cantieri consegnati. Per stringere i tempi l’opera è stata progettata in quattro lotti con altrettante imprese pronte ad avviare i lavori da Bergamo a Sarnico, punto di congiunzione con il fronte ciclabile bresciano (dove pure stanno partendo i diversi interventi). Si dovrà invece attendere per vedere l’anima culturale dell’infrastruttura: per i 23 (come l’anno della Capitale) cantieri «culturali» servono infatti ulteriori risorse oltre ai 6 milioni (3 per ogni provincia) già impegnati.