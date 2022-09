Cittadini in causa con l’avvocato vincono dopo 10 anni

Un contenzioso nato dentro una contesa è giunto al capolinea... dopo dieci anni. Accade a Cividate e si tratta di un episodio scaturito durante la battaglia legale avviata dal Comitato civico composto da 400 cividatesi contro le cartelle emesse dal Consorzio di bonifica della Media pianura bergamasca. Oggi 194 persone si sono viste riconoscere in via giudiziaria un rimborso di circa 150 euro dall’avvocato Gabriele Forcella, che li aveva seguiti in un ricorso presentato alla Commissione tributaria provinciale. L’azione infatti non era mai partita perché dichiarata inammissibile.