Cividate, cercano di cacciare gli inquilini morosi: arrestati i padroni di casa

Un arresto per violazione di domicilio capita raramente. E figuriamioci tre in un colpo solo, e a danno dei padroni di casa. È accaduto a una famiglia albanese di Cividate al Piano dopo aver fatto irruzione nell’appartamento che aveva affittato a una coppia pakistana con tre figlioletti in ritardo con la pigione, pretendendo con maniere spicce che gli inquilini morosi lasciassero i locali. Marito moglie e sorella di quest’ultima sono così finiti in manette. Il 3 ottobre il giudice Elena Kildani ha convalidato gli arresti e ha scarcerato i tre senza applicare misure cautelari nei loro confronti. Il 21 novembre è in programma il processo per direttissima.

Il primo episodio

L’episodio è successo intorno alle 13 di giovedì 2 ottobre a Cividate al Piano. Ma già martedì 30 settembre c’era stato un movimentato prologo. Un uomo, magazziniere di 50 anni, e la moglie, casalinga di 45, a cui è intestato l’appartamento dato in locazione (entrambi in Italia da 21 anni, con cittadinanza italiana e senza precedenti), visto il ritardo nel pagamento dei canoni, avevano fatto controfirmare ai pakistani una scrittura privata in cui questi ultimi si sarebbero impegnati a lasciare libera l’abitazione entro il 30 settembre. Data in cui il 50enne si è presentato all’appartamento, afferrando per il collo il capofamiglia pakistano nel tentativo di convincerlo a traslocare insieme ai familiari: sette giorni di prognosi e una denuncia per lesioni presentata ai danni dell’uomo di 50 anni.

Quando arrivano i militari della stazione di Martinengo si sentono dire: «Se non li cacciate voi, lo facciamo noi a modo nostro» A marito e moglie albanesi gli arretrati (circa 2.000 euro) e il canone mensile servono per coprire parzialmente la rata del mutuo dell’abitazione in cui vivono ora. Giovedì 2 ottobre, nuova puntata. Stavolta l’uomo è supportato dalla consorte e dalla cognata. Nell’appartamento dove la coppia pakistana vive con i figlioletti di cinque, tre e un anno, il capofamiglia è impegnato a cercare il biglietto aereo da mostrare al padrone di casa, nel tentativo di dimostrare che tornerà in patria per avere dal fratello un prestito e saldare il debito. Ma all’improvviso in casa piombano i tre albanesi. Le due sorelle sono le più esagitate, stando al racconto delle parti offese. La donna a cui è intestato l’appartamento sfila le chiavi dalla toppa e le tiene con sé, poi comincia a infilare in un sacco della spazzatura gli effetti personali dei pakistani, strattonando anche la moglie dell’inquilino. A quest’ultima la sorella della proprietaria, casalinga 42enne di Romano, prende il cellulare che verrà trovato sotto il balcone con il display scheggiato.

Il video come prova

Il pakistano riesce a girare con il suo telefonino un video che diventerà la prova della violazione di domicilio. Il parapiglia prosegue, ma a un certo punto i tre albanesi si ritrovano all’esterno dell’appartamento e decidono di chiamare i carabinieri. Quando arrivano i militari della stazione di Martinengo si sentono dire: «Se non li cacciate voi, lo facciamo noi a modo nostro». E ancora: «In Albania la polizia non l’avremmo neanche chiamata».