Cologno, schianto in moto: grave un 19enne
L’INCIDENTE. È successo nel primissimo pomeriggio di venerdì 24 ottobre a Cologno al Serio, sulla Sp ex Ss 591. In gravissime condizioni un giovane della zona: ricoverato al Niguarda di Milano.
Un’automobile gli taglia la strada mentre sta svoltando. In gravissime condizioni un giovane di Cologno classe 2006. È successo nel primissimo pomeriggio di venerdì 24 ottobre a Cologno al Serio, sulla Sp ex Ss 591. Un centauro residente a Cologno al Serio, in sella alla sua Yamaha 300, stava viaggiando in direzione Urgnano quando una Renault Twingo, all’altezza della rotonda che porta verso il centro storico del paese, ha svoltato tagliando la strada al giovane. E’ quanto emerge da una prima ricostruzione della dinamica.
L’urto è stato violentissimo, con il ragazzo che ha centrato in pieno la portiera dell’automobile. Le sue condizioni sono sembrate subito gravissime tanto da richiedere l’intervento dell’elisoccorso. Il ragazzo è stato portato poi d’urgenza in ambulanza all’ospedale Niguarda di Milano.
Lesioni anche per la guidatrice dell’auto, anche lei di Cologno, anche se non si trova in pericolo di vita. Sul posto la polizia locale di Cologno al Serio per i rilievi del caso. Disagi alla circolazione, con il traffico che è stato deviato su strade parallele.
