Cologno, schianto in moto: grave un 19enne

Un’automobile gli taglia la strada mentre sta svoltando. In gravissime condizioni un giovane di Cologno classe 2006. È successo nel primissimo pomeriggio di venerdì 24 ottobre a Cologno al Serio, sulla Sp ex Ss 591. Un centauro residente a Cologno al Serio, in sella alla sua Yamaha 300, stava viaggiando in direzione Urgnano quando una Renault Twingo, all’altezza della rotonda che porta verso il centro storico del paese, ha svoltato tagliando la strada al giovane. E’ quanto emerge da una prima ricostruzione della dinamica.