Comun Nuovo, variante in cantiere nel 2025

La variante di Comun Nuovo, che libererà il centro abitato dall’intenso traffico di attraversamento a seguito dell’apertura della Tangenziale Sud, prende piede. Lo ha annunciato nella giornata di ieri Anas, che con la stipula di un IV Atto integrativo della Convenzione sottoscritta nel dicembre 2006 con la Provincia, utile a definire le attività che l’ente statale deve svolgere, assume la funzione di soggetto attuatore e stazione appaltante dell’opera. «Un atto – spiega il dirigente del settore Viabilità di Via Tasso, Massimiliano Rizzi – che fa seguito alla valutazione favorevole del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Con il terzo atto aggiuntivo Anas intendeva legare la realizzazione dell’opera a quella della Tangenziale Sud, ma non ci sono più i termini per quest’operazione. È quindi necessario un quarto atto aggiuntivo che specifichi chi fa cosa in sostituzione dell’idea iniziale. Anche i fondi a copertura della variante che il Mit mette a disposizione di Anas prima erano legati alla Tangenziale Sud, mentre ora viaggiano in autonomia e rientrano in un accordo di programma specifico».