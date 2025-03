Contrasto alle bande giovanili, in un anno identificati 30mila soggetti

In un anno, dal marzo del 2024, i carabinieri della Compagnia di Treviglio hanno controllato circa 30mila soggetti nell’ambito dei servizi di pattugliamento e identificazione finalizzati al contrasto dei reati predatori e delle attività illecite riconducibili alle bande giovanili. All’attenzione dei militari le zone nevralgiche di Treviglio, come il centro, la stazione e i luoghi di aggregazione giovanili, ma anche gli spazi pubblici considerati più sensibili nella cinquantina di Comuni (soprattutto nella Bassa) del territorio di competenza della Compagnia.

Le operazioni di controllo

Dal 3 al 10 marzo scorsi, nel giro di una settimana i carabinieri hanno controllato circa 320 giovani, numerosi con precedenti specifici. In particolare, tra le ore 21 di sabato 8 marzo e le 3 di notte di domenica 9 marzo, sono state impiegate numerose pattuglie in un servizio ad «alto impatto». L’attività dell’ultima settimana ha portato all’arresto di un giovane, trovato in possesso di 4,5 grammi di ketamina, 96,6 grammi di marijuana, 3,5 grammi di hashish e un bilancino di precisione. Inoltre le perquisizioni hanno consentito di sequestrare ulteriori 2,5 grammi di hashish e segnalare alla Prefettura di Bergamo i consumatori. «L’operazione – fanno sapere i carabinieri con una nota – conferma l’impegno nel garantire la sicurezza della comunità attraverso un controllo h24, coordinato e mirato, volto a prevenire fenomeni di devianza giovanile e criminalità diffusa. La vigilanza proseguirà con la stessa intensità nei prossimi giorni, a tutela dell’ordine pubblico e per la sicurezza del territorio».