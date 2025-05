Controlli antidroga a Romano: denunciato un giovane per spaccio

Un’operazione di controllo del territorio è stata condotta dalla Polizia Locale della Bassa Bergamasca Orientale nel pomeriggio di venerdì 23 maggio all’interno del parco di Piazza Don Sandro, a Romano, con l’obiettivo di prevenire e reprimere reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti.

L’inseguimento e l’aggressione

Durante il servizio, gli agenti hanno effettuato controlli mirati su un gruppo di giovani frequentatori del parco. Uno di loro, alla vista degli operatori in uniforme, ha tentato la fuga, dando il via a un inseguimento. Il ragazzo, un 20enne di nazionalità marocchina con regolare permesso di soggiorno per asilo politico, è stato infine raggiunto e bloccato, non senza difficoltà: ha opposto una violenta resistenza, provocando lesioni a uno degli agenti coinvolti.

Droga e denaro provento dallo spaccio La successiva perquisizione ha portato al rinvenimento di 31 dosi di cocaina (da circa mezzo grammo ciascuna), 7 grammi di hashish già suddivisi in dosi pronte per lo smercio e 555 euro in contanti, in banconote di piccolo taglio, ritenute provento dell’attività di spaccio.Il giovane è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per resistenza a pubblico ufficiale.

Il commento del sindaco Gafforelli