Controlli del sabato sera a Treviglio, identificati diversi giovani

Da marzo controllati 31mila giovani

L’iniziativa dei militari di Treviglio è stata avviata a marzo: in 11 mesi sono stati controllato circa 31mila giovani, con una media di 93 al giorno. In particolare la presenza dei carabinieri si è concentrata nei pressi della stazione ferroviaria di Treviglio in altri punti di ritrovo per le nuove generazioni come il centro storico della cittadina, dove le pattuglie hanno effettuato controlli a partire dalla prima serata di sabato e fino all’alba di domenica.