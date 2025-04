Controlli nella Bassa: 143 identificati, 4 denunciati, sanzioni per affitti irregolari

Le cifre dell’operazione

Nel dettaglio, l’attività ha portato a questi risultati: 143 persone identificate 48 veicoli controllati 4 ispezioni in alloggi privati (2 a Covo e 2 a Romano) per verificare condizioni abitative e legalità 1 perquisizione personale e domiciliare eseguita 2 segnalazioni alla Prefettura per possesso di droghe leggere a uso personale 4 denunce per reati tra cui occupazione abusiva, resistenza a pubblico ufficiale e violazioni della normativa sull’immigrazione

Sequestri e violazioni

- Sequestrato 10 dosi di hashish destinate allo spaccio, oltre a una dose per uso personale e una di eroina

- Multato tre proprietari di immobili (per un totale di 3.000 euro) per non aver comunicato l’ospitalità di cittadini extracomunitari.

- Avviato due procedimenti di espulsione in collaborazione con la Questura di Bergamo nei confronti di cittadini del Marocco e del Camerun, irregolarmente presenti sul territorio