Cordoglio a Bolgare per la morte del 17enne Nicholas Ruggeri

Notte tragica a Palazzolo sull’Oglio, in un incidente stradale in moto è morto un 17enne di Bolgare, Nicholas Ruggeri .

La dinamica dell’incidente

Nicholas stava percorrendo via Matteotti, all’incrocio con via San Rocco, in direzione di via Brescia. Appena superato il semaforo ha perso il controllo della moto e si è schiantato contro una cancellata che delimita il parcheggio di una macelleria.

Il luogo dell’incidente di Palazzolo dove ha perso la vita Nicholas Ruggeri, 17enne di Bolgare

(Foto di Giornale di Brescia) Le lesioni che si è procurato nell’impatto gli sono state fatali, a nulla è servito l’intervento del personale sanitario di un’ambulanza e di un’auto medica che sono giunti sul posto insieme alla polizia stradale di Iseo che sta facendo luce sulla dinamica esatta dello schianto. La versione raccolta dagli agenti è stata fornita da un’amico che seguiva Nicholas in moto. Il ragazzo ha fatto tutto da solo.

Chi era Nicholas Ruggeri

Nicholas Ruggeri viveva a Bolgare con la famiglia, papà Samuele, mamma Moira e la sorella Alice. Frequentava il quarto anno di marketing e grafica all’Istituto Ikaros di Grumello del Monte e praticava Triathlon, come la sorella, in una società sportiva sempre di Grumello.

La camera ardente e i funerali

Incredulità e cordoglio a Bolgare, dove la notizia della morte di Nicholas si è diffusa in mattinata. La camera ardente è stata allestita nell’abitazione di via Ungaretti, mentre lunedì alle 19 si terrà una veglia di preghiera. I funerali si svolgeranno nella Parrocchiale di Bolgare martedì 11 novembre alle 10.