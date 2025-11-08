Cordoglio a Bolgare per la morte del 17enne Nicholas Ruggeri
IL LUTTO. Il giovane è deceduto venerdì 7 novembre alle 22.30 a Palazzolo sull’Oglio in un incidente in moto.
Bolgare
Notte tragica a Palazzolo sull’Oglio, in un incidente stradale in moto è morto un 17enne di Bolgare, Nicholas Ruggeri .
La dinamica dell’incidente
Nicholas stava percorrendo via Matteotti, all’incrocio con via San Rocco, in direzione di via Brescia. Appena superato il semaforo ha perso il controllo della moto e si è schiantato contro una cancellata che delimita il parcheggio di una macelleria.
Le lesioni che si è procurato nell’impatto gli sono state fatali, a nulla è servito l’intervento del personale sanitario di un’ambulanza e di un’auto medica che sono giunti sul posto insieme alla polizia stradale di Iseo che sta facendo luce sulla dinamica esatta dello schianto. La versione raccolta dagli agenti è stata fornita da un’amico che seguiva Nicholas in moto. Il ragazzo ha fatto tutto da solo.
Chi era Nicholas Ruggeri
Nicholas Ruggeri viveva a Bolgare con la famiglia, papà Samuele, mamma Moira e la sorella Alice. Frequentava il quarto anno di marketing e grafica all’Istituto Ikaros di Grumello del Monte e praticava Triathlon, come la sorella, in una società sportiva sempre di Grumello.
La camera ardente e i funerali
Incredulità e cordoglio a Bolgare, dove la notizia della morte di Nicholas si è diffusa in mattinata. La camera ardente è stata allestita nell’abitazione di via Ungaretti, mentre lunedì alle 19 si terrà una veglia di preghiera. I funerali si svolgeranno nella Parrocchiale di Bolgare martedì 11 novembre alle 10.
