Covo, 23enne arrestato per spaccio. In casa 170 grammi di hashish

Un arresto per spaccio a Covo, nel pomeriggio di lunedì 18 maggio. I carabinieri, nel corso di un controllo del territorio, passando nei pressi di un supermercato, hanno notato un giovane a bordo della propria auto in circostanze ritenute meritevoli di approfondimento.

Il controllo e la perquisizione

Durante il controllo, i militari hanno percepito un forte odore di stupefacente, scoprendo il giovane - un 23enne residente proprio a Covo - intento a consumare hashish. L’attività di verifica non ha consentito di rinvenire ulteriori sostanze, ma ha indotto i carabinieri ad approfondire gli accertamenti presso l’abitazione del giovane. La perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire all’interno di un barattolo due panetti di hashish del peso complessivo di circa 170 grammi. Sono stati poi sequestrati un bilancino di precisione, un coltello con residui di sostanza stupefacente, nonché sette involucri di cellophane vuoti. In un comodino, poi, sono stati trovati 1.480 euro in contanti, in banconote di piccolo taglio, verosimile provento dell’attività di spaccio.

Al termine delle formalità di rito, il 23enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa del giudizio direttisimo. All’esito dell’udienza, il giudice non ha applicato misure cautelari.

L’arresto a Bergamo

Sempre nel pomeriggio di lunedì 18 maggio, la polizia locale di Bergamo ha arrestato un uomo del 1984, senza fissa dimora, colto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento tra via Paglia e via Novelli: gli agenti hanno notato l’uomo che, alla vista della pattuglia, cercava di allontanarsi rapidamente.