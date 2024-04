Covo, scontro tra due auto: tre feriti gravi

Sul posto sono entrate in azione tre ambulanze e un’auto medica oltre a due squadre dei vigili del fuoco di Bergamo e la polizia locale del distretto della Bassa Bergamasca orientale. La donna di 86 anni è rimasta incastrata nella lamiera dell’auto: grazie all’intervento dei vigili del fuoco è stata affidata alle cure dei soccorritori e poi trasportata al Poliambulanza di Brescia in codice rosso, sarebbe la ferita più grave. Entrambi i pachistani sono stati trasportati in codice giallo in ospedale, il 49 in elisoccorso agli spedali civili di Brescia e il 28enne in ambulanza sempre in codice giallo a Bergamo.