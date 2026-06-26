«Crisi idrica di grado medio»:da lunedì il razionamento per l’agricoltura

Era atteso (e temuto, soprattutto dagli agricoltori). Ed ora è arrivato. Da lunedì scatterà il razionamento del 20% dell’erogazione dell’acqua destinata all’irrigazione delle coltivazioni. La decisione è stata assunta dal Consorzio di bonifica della media pianura dopo il tavolo dell’Osservatorio permanente per gli utilizzi idrici nel distretto del fiume Po che si è riunito ieri e che ha stabilito una «severità idrica media in assenza di precipitazioni».

Poiché non sta piovendo è stato calcolato che, al momento, c’è una disponibilità di risorsa idrica sufficiente a portare avanti la stagione irrigua fino alla metà di luglio. Precipitazioni non sono previste fino ai primi di luglio. Una previsione metereologica per un periodo così lontano, però, non può essere considerata attendibile al 100%.

Adottato un criterio di prudenza

Meglio quindi essere prudenti e cominciare a risparmiare l’acqua: «Lasceremo terminare il turno settimanale di irrigazione – afferma il presidente dell’ente consortile Franco Gatti –. Dopodiché, da lunedì, inizieremo ad applicare la riduzione che si tratta, sicuramente, di un grande sacrificio per gli agricoltori. Ci troviamo, infatti, nel periodo di pieno sviluppo delle coltivazioni. Purtroppo però la situazione lo impone».

Una situazione di crisi idrica che, come emerso dal tavolo dell’Osservatorio permanente tenutosi ieri, non è paragonabile a quella del 2022. «Si tratta comunque – sostiene il direttore generale del Consorzio Mario Reduzzi – della seconda crisi idrica in cinque anni. Ciò evidenzia la necessità di interventi strutturali. Non si può ricorrere sempre a misure emergenziali come il razionamento dell’irrigazione».

Gli interventi strutturali