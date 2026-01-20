«Dai problemi al dialogo. Verdellino è la casa di tutti»

Verdellino, con il 25,97% di abitanti di nazionalità straniera (dato Istat aggiornato al 1o gennaio 2025), è il Comune bergamasco che registra la quota più alta di residenti non italiani: 2.003 persone su 7.713 abitanti. In pratica uno su quattro. Una presenza che negli anni ha rappresentato una sfida complessa, soprattutto in alcune aree del paese, ma che oggi viene raccontata dall’amministrazione comunale come una convivenza in lento ma concreto miglioramento.

«Nel 2016 situazione problematica»

«Quando siamo stati eletti nel 2016, abbiamo ereditato una situazione problematica, con spaccio, occupazioni abusive e appartamenti sovraffollati, criticità concentrate soprattutto nella zona di Zingonia e nel complesso residenziale delle Quattro Torri, che oggi è riqualificato ma per anni è stato l’epicentro del degrado», racconta il sindaco Silvano Zanoli. La linea scelta è stata quella di un equilibrio tra sicurezza e dialogo: da un lato un’azione repressiva chiara, fatta di controlli, ordinanze, verifiche sugli appartamenti e pattugliamenti costanti; dall’altro un grande lavoro sociale e di rete con associazioni, parrocchia e scuola. All’inizio la distanza era forte. «C’era una diffidenza totale da parte di molti stranieri – spiega il primo cittadino – anche per la scarsa conoscenza delle istituzioni. Poi abbiamo avviato un percorso fatto di dialogo e confronto, che ha generato un cambiamento profondo».

Oltre 60 nazionalità

Oggi a Verdellino convivono oltre 60 nazionalità. Le comunità più numerose sono quelle provenienti da Marocco, Senegal, Pakistan, Albania e India, e ogni anno si registrano circa 100-120 acquisizioni di cittadinanza italiana. Nelle scuole la presenza degli studenti (stranieri di seconda generazione) è arrivata fino all’80%.

«Un cambio di rotta importante»