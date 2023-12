Dal Brasile alla scoperta del paese dei suoi bisnonni

Nel 1877 Francesco Cagnetti e la moglie Liberata Milanesi lasciarono definitivamente Mozzanica per emigrare in Brasile, dove avrebbero lavorato e messo su famiglia. A distanza di quasi centocinquant’anni – precisamente 146 – da quando la loro nave salpò dal porto di Genova piena di sogni e miraggi sudamericani, un loro giovane discendente ha percorso con la sua famiglia quello stesso viaggio a ritroso: non per tornare a vivere in Italia a distanza di quattro generazioni, ma per scoprire per la prima volta i luoghi nativi dei suoi trisnonni e, di fatto, l’origine della sua famiglia. Tutto merito del gruppo «Storie di Mozzanica», che è stato contattato dal pronipote brasiliano dei loro due concittadini di un secolo e mezzo fa e che è riuscito a raccogliere preziose informazioni sul passato della famiglia Cagnetti.